К концу года ЦИК России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России. Об этом сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

По его словам, из общего числа уведомлений 21 поступило от партий, при этом представители 13 политических объединений уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от них уже открыли избирательные счета.

Официально пока зарегистрирован один кандидат. Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Евгений Шевченко отметил, что ЦИК принимает документы от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до полуночи 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, - до полуночи 12 января.

«Что касается регистрации, то все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18:00 31 января. У ЦИКа есть после этого 10 дней, чтобы принять решение о регистрации», — добавил представитель Центризбиркома.

Напомним, что выборы президента РФ пойдут 18 марта.