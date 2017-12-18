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Политика

Стартовала кампания по выборам президента России

18 декабря 2017 года, 14:40

Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года официально опубликовано в «Российской газете», с этого момента оно вступает в силу. Таким образом, официально дан старт кампании по выборам президента, сообщает РИА Новости.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин. По ее мнению, число желающих стать кандидатами в президенты будет расти.

В комиссию начали поступать деньги из бюджета на организацию и проведение президентских выборов. Запланированные расходы на подготовку и проведение кампании в 2018 году — 14,807 миллиарда рублей.

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