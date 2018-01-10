Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, жертв фашизма начал работать в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Центр нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 мая 1945 года), и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Здесь оказывают социально-правовые консультации, помощь в вопросах компьютерной грамотности и использовании сети Интернет, а также психологическую поддержку. В школе также проводится индивидуальное обучение родственников приемам ухода за больными на дому и организован пункт проката средств малой реабилитации, где в безвозмездное пользование выдают опорные трости и костыли, ходунки и инвалидные кресла.

Кроме того, в Центре для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях. Помощь в введении домашнего хозяйства оказывают также добровольцы и активные пенсионеры.

В центре действует и Бюро добрых услуг. Остро нуждающимся старикам здесь выдают одежду, продукты питания и предметы гигиены, стирают постельное белье. Подопечные проекта пользуются транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.

Сотрудники Центра и волонтеры наносят «визиты внимания» к маломобильным и немобильным пожилым людям, работает «Телефон общения».

Одной из форм досуговой работы стал «Клуб рассказов», где пожилые люди в непринужденной обстановке делятся своими воспоминаниями о жизни в годы Великой Отечественной войны со школьниками и студентами. А специально для 85-летнихюбиляров и их друзей организуют званые обеды.