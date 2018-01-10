Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове заработал Центр помощи и досуга для детей войн

10 января 2018 года, 13:57

Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, жертв фашизма начал работать в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Центр нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 мая 1945 года), и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Здесь оказывают социально-правовые консультации, помощь в вопросах компьютерной грамотности и использовании сети Интернет, а также психологическую поддержку. В школе также проводится индивидуальное обучение родственников приемам ухода за больными на дому и организован пункт проката средств малой реабилитации, где в безвозмездное пользование выдают опорные трости и костыли, ходунки и инвалидные кресла.

Кроме того, в Центре для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях. Помощь в введении домашнего хозяйства оказывают также добровольцы и активные пенсионеры.

В центре действует и Бюро добрых услуг. Остро нуждающимся старикам здесь выдают одежду, продукты питания и предметы гигиены, стирают постельное белье. Подопечные проекта пользуются транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.

Сотрудники Центра и волонтеры наносят «визиты внимания» к маломобильным и немобильным пожилым людям, работает «Телефон общения».

Одной из форм досуговой работы стал «Клуб рассказов», где пожилые люди в непринужденной обстановке делятся своими воспоминаниями о жизни в годы Великой Отечественной войны со школьниками и студентами. А специально для 85-летнихюбиляров и их друзей организуют званые обеды.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 января 17:40

Честные и послушные

Псковским пенсионерам помогают новые тимуровцы

Общество
15 января 17:03

«Псковская правда» запустила новый сайт

Удобнее, проще, доступнее

Общество
11 января 20:00

«Мы ничего не разрушаем»

В Мирожском монастыре полным ходом идут строительные работы