В связи с безвременной кончиной заместителя председателя Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов, руководителя фракции «Единая Россия» Валентина Каленского в региональный парламент поступают телеграммы с соболезнованиями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ПОС.

«Скорбим с родными, близкими, коллегами и соратниками яркого парламентария, талантливого законодателя и опытного руководителя, который внёс огромный вклад в развитие Псковской области», - говорится в телеграмме председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

Вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в своей телеграмме написал, что Валентин Каленский был верным товарищем и авторитетным политиком, сделавшим многое для Псковской области, для реализации социально значимых проектов. «Его неожиданный, скоропостижный уход – огромная потеря не только для семьи и Псковщины, но и для всех нас», - отметил парламентарий.

Слова скорби и поддержки в адрес родных, близких и коллег Валентина Каленского направил председатель законодательного Собрания республики Карелия Элиссан Шандалович. «Скорбим вместе с вами», - сказано в телеграмме.

В соболезновании председателя Новгородской областной Думы Елены Писаревой отмечается, что Валентин Каленский был авторитетным политиком и опытным депутатом, который внёс большой вклад в развитие Псковской области и межпарламентского сотрудничества: «Искренне переживаем и просим передать слова поддержки семье Валентина Григорьевича».

«С глубокой скорбью коллектив Орловского областного Совета народных депутатов воспринял весть о безвременном уходе из жизни Валентина Григорьевича Каленского. Его знания и опыт были направлены на процветание региона, первостепенное решение проблем жителей, - отмечено в телеграмме председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского. - Выражаю искренние соболезнования коллегам, родным и близким Валентина Григорьевича».

Глубокие соболезнования в связи с трагической смертью коллеги и однопартийца выразил депутат Государственной Думы Александр Козловский: «Валентин Григорьевич проявил себя как опытный и дальновидный политик, который отдавал много сил и энергии развитию Псковской области, отстаивал интересы жителей региона, вносил большой вклад в работу фракции и псковского регионального политической партии «Единая Россия». Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах».

Соболезнования выразил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Это огромная боль и утрата для всех нас, кто на протяжении многих лет с ним работал и дружил. Валентин Григорьевич был настоящим профессионалом, который всю свою жизнь посвятил на благо Псковской области и её жителей. Светлая ему память», - написал в телеграмме экс-губернатор.

Член Совета Федерации Елена Бибикова также выразила соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким Валентина Каленского. «Валентин Григорьевич был видным и ярким политиком и оставил большой след в истории становления и развития парламентаризма в Псковском регионе, на протяжении многих лет он отдавал все свои силы, знания и энергию во имя служения Псковской области и её жителям, в сложных ситуациях он всегда умел находить мудрые и взвешенные решения, был верен своим жизненным принципам», - отмечает сенатор. - Валентин Григорьевич отличался необычайным жизнелюбием и оптимизмом, был волевым и отзывчивым человеком, его уход для всех нас, его коллег и единомышленников, большое потрясение. Память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Напомним, что ранее соболезнования в связи с кончиной Валентина Каленского также выразили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, совет и правление Псковского облпотребсоюза, члены совета Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Напомним, 3 января вице-спикер облсобрания попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии.

8 января Валентин Каленский скончался на 64-м году жизни.

Похороны пройдут 10 января. Гражданская панихида состоится в 12:00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1).