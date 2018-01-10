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Пресс-центр / Анонсы

Новогодний туризм обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

10 января 2018 года, 11:54

Как изменился турпоток в Псковскую область на новогодние праздники? Откуда в наш регион приезжали туристы? Что смотрели и чему удивлялись? Какие виды развлечений пользовались у отдыхающих особым успехом?

На эти и другие вопросы 17 января в 10.00 в пресс-центре «Псковской правды» ответят первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова и председатель Общественного совета при комитете по культуре и туризму администрации Псковской области Светлана Баранова.

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