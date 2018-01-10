Как изменился турпоток в Псковскую область на новогодние праздники? Откуда в наш регион приезжали туристы? Что смотрели и чему удивлялись? Какие виды развлечений пользовались у отдыхающих особым успехом?

На эти и другие вопросы 17 января в 10.00 в пресс-центре «Псковской правды» ответят первый заместитель председателя Государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова и председатель Общественного совета при комитете по культуре и туризму администрации Псковской области Светлана Баранова.