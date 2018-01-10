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Происшествия

Четыре ребёнка погибли в пожарах за 2017 год

10 января 2018 года, 10:07

За 2017 год на территории Псковской области зарегистрировано 745 пожаров, которые нанесли ущерб на 68 млн. 405 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

На пожарах погибло 75 человек, из них 4 ребёнка. Травмы получили 69 человек.

На пожарах спасено: 390 человек, на 145 млн. 54 тыс. рублей материальных ценностей, 802 строения, 57 ед. автотранспорта.

Рост количества пожаров и гибели людей зафиксирован в Гдовском, Дновском и Усвятском районах. Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём.

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