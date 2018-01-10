Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Снизилась ставка по ипотеке для семей с детьми

10 января 2018 года, 09:22

С 1 января 2018 года семьи, родившие второго или третьего ребенка, могут получить жилищный кредит с пониженной процентной ставкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей. Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 января 17:40

Честные и послушные

Псковским пенсионерам помогают новые тимуровцы

Общество
15 января 17:03

«Псковская правда» запустила новый сайт

Удобнее, проще, доступнее

Общество
11 января 20:00

«Мы ничего не разрушаем»

В Мирожском монастыре полным ходом идут строительные работы