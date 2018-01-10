С 1 января 2018 года семьи, родившие второго или третьего ребенка, могут получить жилищный кредит с пониженной процентной ставкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей. Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.