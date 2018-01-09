25-летнему жителю Красногородского района грозит срок до двух лет за уклонение от призыва на военную службу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследование показало, что этот парень не имел оснований для освобождения и отсрочки от призыва. К тому же, по повесткам в отдел военного комиссариата Псковской области по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам он не являлся. Уважительных причин на то у молодого человека не было.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.