В ночь на 5 декабря 2017 года в Пскове из производственного помещения предприятия на улице Боровой было украдено около тридцати метров медного кабеля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Причиненный ущерб оставил около 20 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действия полицейских личность подозреваемого установили быстро. Им оказался безработный, ранее судимый пскович, 1987 года рождения. Выяснилось, что похищенный кабель он сбыл в одном из пунктов приема металла.

Расследование покажет, причастен ли этот мужчина к другим подобным преступлениям.