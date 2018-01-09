Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Охотника за медью схватили псковские стражи порядка

9 января 2018 года, 13:35

В ночь на 5 декабря 2017 года в Пскове из производственного помещения предприятия на улице Боровой было украдено около тридцати метров медного кабеля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Причиненный ущерб оставил около 20 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действия полицейских личность подозреваемого установили быстро. Им оказался безработный, ранее судимый пскович, 1987 года рождения. Выяснилось, что похищенный кабель он сбыл в одном из пунктов приема металла.

Расследование покажет, причастен ли этот мужчина к другим подобным преступлениям.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
15 ноября 11:22

Выжил один

В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

Происшествия / ЧП
17 ноября 11:01

Невельский стрелок

Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой

Происшествия
7 ноября 16:02

Полковник-афганец пропал по пути в госпиталь

Александра Соловьева неделю искали родственники, полиция и волонтеры