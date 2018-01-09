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Александр Коновалов родился в 1981 году в городе Полоцк Витебской области. В 2003 году окончил Великолукскую сельскохозяйственную академию, получив квалификацию «экономист». С 2003 по 2005 год занимался предпринимательской деятельностью. С сентября 2003 года по февраль 2005 года работал младшим научным сотрудником Института прикладных социальных исследований. С 2005 по 2009 гг. работал в Государственном комитете Псковской области по молодежной политике и спорту в должностях заместителя и председателя комитета. В мае 2009 года Александр Коновалов был назначен исполнительным директором футбольного клуба «Псков-747». Член партии «Единая Россия».