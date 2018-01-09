9 января новый заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
О назначении было объявлено в конце декабря 2017 года. Такое решение принял глава администрации Пскова Александр Братчиков. В структуре администрации Александр Коновалов будет курировать социальные вопросы. В настоящее время новый заместитель проводит встречи с руководителями профильных Управлений и учреждений.