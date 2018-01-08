Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным, близким, коллегам заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единая Россия», председателя Совета Псковского облпотребсоюза Валентина Каленского в связи с его безвременной кончиной:

«Валентин Григорьевич многое сделал для укрепления общественно-политической стабильности в регионе, снискав авторитет среди коллег и друзей. За годы руководства областным потребительским союзом он смог установить крепкую связь между руководителями органов власти и общественностью. Интересы жителей Валентин Григорьевич долгие годы с подлинным неравнодушием представлял и в статусе депутата Псковского областного Собрания. Возглавляя фракцию «Единая Россия», Валентин Григорьевич использовал весь свой профессиональный и жизненный опыт на благо развития региона, способствовал реализации значимых социальных проектов, направленных на повышение уровня жизни наших граждан. Его скоропостижный уход стал потерей не только для родных и близких, но и для всех жителей региона. Память о добрых делах Валентина Григорьевича навсегда останется в наших сердцах».

Валентин Каленский скончался в реанимации после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 января около 8.45 утра на 35-м км трассы Псков-Рига в Печорском районе.

Валентин Григорьевич Каленский родился 24 сентября 1954 года. С 1991 года по настоящее время - председатель Совета Псковского облпотребсоюза. С 2002 года является депутатом Псковского областного Собрания депутатов.

Награжден орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным Знаком Государственной Думы «За развитие парламентаризма», Почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания, Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов.

Имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ» и учёную степень кандидата экономических наук. Входил в Совет Центросоюза РФ и Правление Торгово-промышленной палаты Псковской области.