- С 1 января 2018 года семьи с низким доходом, где появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, - сообщила «Псковской правде» рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова. - Для этого на члена семьи, включая новорожденного, доход должен не превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.

Таким образом, в Псковской области размер выплаты, которую семья сможет ежемесячно получать из материнского капитала, составит 10 652 рубля.

Во-вторых, с этого года можно из материнского капитала оплачивать дошкольное образование, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка.

Саму программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.,Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тысяч рублей.

Напомним, также с первого января начали выплачивать пособие на первого ребенка. Оно составляет ту же величину детского прожиточного минимума за 2 квартал предшествующего года - 10 652 рубля. Пособие положено тем семьям, где уровень дохода на человека не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения.