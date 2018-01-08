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Общество

Депутаты Псковского областного Собрания скорбят о смерти Валентина Каленского

8 января 2018 года, 16:35

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Валентина Григорьевича Каленского – депутата регионального парламента третьего, четвёртого, пятого и шестого созыва, вице-спикера, руководителя фракции «Единая Россия», председателя Совета Псковского облпотребсоюза.

Валентин Каленский попал в ДТП в Печорском районе.

3 января Валентин Григорьевич попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжелейшем состоянии.

Ушёл из жизни один из самых опытных региональных парламентариев – Валентин Каленский более 15 лет посвятил депутатской деятельности. Яркий политик, надёжный товарищ, активный участник политических процессов и выборных кампаний, «крепкий хозяйственник», отличный руководитель.

Работе в сфере потребкооперации Валентин Григорьевич посвятил более сорока лет, из которых 26 – возглавлял Совет Псковского облпотребсоюза. При непосредственном участии Валентина Каленского система райпо не только сохранилась в Псковской области, но и успешно работала, выполняя важную социальную функцию – для жителей отдаленных населённых пунктов автолавки и магазины райпо порой являются единственной возможностью купить необходимые товары и продукты.

Награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётным Знаком Государственной Думы «За развитие парламентаризма», Почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания, Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов.

Имеет звание «Заслуженный работник торговли РФ» и учёную степень кандидата экономических наук. Входил в Совет Центросоюза РФ и Правление Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Скоропостижная смерть Валентина Каленского – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил, для коллег, родных, друзей. Память о нём навсегда останется в сердцах псковичей!

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