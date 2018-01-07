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Общество

Водитель и его пассажирка погибли на трассе Невель – Усвяты

7 января 2018 года, 18:05

В воскресенье, 7 января, около 11.20 в Невельском районе на трассе Невель – Усвяты произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Соната» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «УАЗ».

В результате аварии водитель иномарки и его пассажирка скончались не месте происшествия. Информации о других пострадавших на данный момент нет.

На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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