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Общество

Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» развернулась в Пскове

7 января 2018 года, 12:58

В Пскове в новой художественной галерее «Арт-холл Простория» открылась фотовыставка «Ганза: традиции и современность». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На ней представлены несколько десятков работ о традиционной русской и немецкой культурах.

В рамках презентации выставки и нового выставочного пространства зрители увидели презентации двух коллекций одежды от студии дизайна «Русский Современный Костюм»: «Россинушка» и «Тана Марха».

Выставка будет работать до 30 января на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2, второй этаж).

Фото пресс-службы городской администрации.

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