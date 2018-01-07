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Общество

Кот Базилио развлекал детишек на ёлке главы города

7 января 2018 года, 11:51

Более 200 детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, посетили традиционную елку главы города в ГКЦ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Иван Цецерский поприветствовал участников праздника и поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым. Он также напомнил о том, что 2018 год – год собаки, которая является олицетворением дружбы и пожелал детям ценить дружбу, помогать родителям и хорошо учиться.

Артисты ГКЦ подготовили для ребят интерактивную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, Лисы Алисы и Кота Базилио и других сказочных персонажей.

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