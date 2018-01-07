В церквях и храмах Псковской области прошли рождественские богослужения, в которых приняли участие более 12 тысяч жителей области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано свыше 200 сотрудников полиции и Росгвардии, члены народных дружин. Усиленные наряды несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции нарушений правопорядка допущено не было.