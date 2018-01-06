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Общество

Рождественские службы начнутся в псковских храмах в 23 часа

6 января 2018 года, 18:08

Торжественные богослужения пройдут в храмах Псковской области в ночь перед Рождеством, с 6 на 7 января. Они посвящены одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову.

Рождественские службы начнутся в 23.00 и продлятся до утра, сообщили в Псковском епархиальном управлении.

По легенде, именно ночью Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. В момент рождения младенца в небе появилась необычно яркая звезда, указавшая пастухам (волхвам), охранявшим свои стада неподалеку, путь к новорожденному, и они принесли к нему в ясли свои дары.

С появлением первой звезды у верующих заканчивается строгий 40-дневный пост. Рождество Христово традиционно считается тихим семейным праздником.

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