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Общество

Дебошир чуть не разгромил пушкиногорское кафе

6 января 2018 года, 17:02

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержал дебошира в одном из пушкиногорских кафе.

Как сообщили в ведомстве, экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, получил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта - кафе на улице Пушкинской.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 34-летнего мужчину, который пытался повредить имущество кафе и причинить телесные повреждения посетителям. Впоследствии для дальнейшего разбирательства дебошир был передан сотрудникам полиции.

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