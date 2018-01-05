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Общество

Псковская область получит более 77 млн рублей на выплаты при рождении первого ребенка

5 января 2018 года, 10:26

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении регионам субвенций в размере более 21 млрд рублей для ежемесячных выплат гражданам в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Псковская область получит на эти цели более 77 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Размер ежемесячной выплаты в Псковской области в 2018 году будет равен прожиточному минимуму для детей за 2 квартал 2017 года и составит 10 тыс 652 рубля. Она будет выплачиваться на детей, которые родились или были усыновлены после 1 января 2018 года до достижения ими полутора лет.

Такую меру социальной поддержки сможет получить женщина, родившая или усыновившая первого ребенка, или отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя).

КСТАТИ

Решение о ежемесячных выплатах на первого ребенка ранее принял Президент России Владимир Путин.

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