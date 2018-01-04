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Общество

Новый перинатальный центр в Пскове подключили к постоянному электроснабжению

4 января 2018 года, 16:58

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников продолжает держать на контроле ход строительства перинатального центра в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В четверг, 4 января, он вновь побывал на площадке и лично убедился, что подрядчик, как и обещал, не сбавляет темп и продолжает работу в праздничные дни.

С момента последнего визита Михаила Ведерникова на объект здание подключили к постоянной схеме электроснабжения. Основной объем строительных работ выполнен. Также устранены недочеты, на которые врио губернатора обратил внимание подрядчика в ходе недавнего выездного совещания. Осталось завершить облицовку фасада, отделку входной группы и помещений на нижних этажах. Также в планах установка двух грузовых лифтов, монтаж и наладка медицинского оборудования.

Работы идут по графику. Подрядчику оказывается всесторонняя помощь в решении возникающих вопросов, в том числе при содействии со стороны заказчика — госкорпорации «Ростех».

Несмотря на хорошую динамику строительства, врио губернатора не снимает ситуацию с личного контроля. Ответственные лица каждый день докладывают ему о ситуации на объекте, и раз в неделю он проводит выездные планерки. Завтра по поручению Михаила Ведерникова в администрации региона пройдет совещание с участием всех ответственных за реализацию масштабного проекта сторон.

Основной объем строительных работ в новом здании перинатального центра выполнен.

Напомним, строительству перинатального центра в Пскове, сроки сдачи которого в последний год постоянно сдвигались, удалось придать максимальную динамику благодаря усилиям врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как только он приступил к работе в регион - взял ситуацию под особый контроль. В «ручном режиме» решал вопросы недофинансирования проекта, поставки необходимых материалов и технологического оборудования, а также смены подрядной организации.

На сегодня благодаря целенаправленной и системной работе удалось обеспечить максимальный уровень строительной активности. Если во время его первого визита на площадке работало всего 80 человек, то сейчас занято порядка двухсот и по мере надобности количество рабочих увеличивают.

Отметим также, что перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Цель программы — создание условий для оказания условия доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности.

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