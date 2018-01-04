В Печорах сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который пытался проникнуть на охраняемый объект.

Находившейся на маршруте патрулирования в городе Печоры экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что на охраняемом объекте – магазине на улице Юрьевской сработала сигнализация.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где на оконной раме обнаружили следы повреждения. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии.

Правоохранители незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе отработки близлежащей к магазину территории, был задержан 30-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружен нож.

По предварительной информации, мужчина пытался проникнуть в магазин с целью хищения спиртных напитков.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.