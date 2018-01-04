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Общество

Псковичам рассказали, куда сообщать о взяточниках

4 января 2018 года, 12:12

«Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел. Уважаемые псковичи и гости региона, УМВД России по Псковской области рассчитывает на Вашу активную помощь в деле борьбы с коррупцией», - такое сообщение появилось в четверг, 4 января, на сайте регионального УМВД.

Полицейский отмечают, что предоставленная информация о фактах получения и вымогательства взятки, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности или иных проявлениях коррупции в правоохранительной системе и других органах государственной власти позволит оперативно реагировать и пресекать совершаемые преступления, а также привлекать виновных к установленной законом ответственности.

КОНКРЕТНО

Куда сообщать о фактах коррупции.

Телефоны: 8 (8112) 59-22-33, 66-16-49, 02.

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