Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы.

Случай произошел в первый день наступившего 2018 года в районе деревни Грошево Себежского района. Пограничники получили от бдительных местных жителей информацию о замеченном ими неизвестном лице явно иностранного подданства. Его поведение на местности не вызвало ни малейшего сомнения в том, что он целенаправленно следует в сторону границы.

«Незамедлительно и грамотно организованные пограничниками поисковые действия привели к задержанию 37-летнего гражданина Алжира», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Погрануправления.

Задержанный рассказал стражам границы, что прибыл в Псковскую область из Москвы на попутном автомобиле и намеревался скрытно пересечь российско-латвийскую границу, используя навигатор в своем мобильном телефоне.

После проведения административно-процессуальных мероприятий и установления истинных мотивов предпринятой попытки незаконного пересечения государственной границы будет решен вопрос о привлечении задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.