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Общество

В Куньинском районе задержали подозреваемого в угоне

3 января 2018 года, 12:56

Сотрудниками полиции задержан местный житель, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным в полицию поступило сообщение о том, что от жилого дома жителя деревни Боталово угнан автомобиль ВАЗ 21043.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался двадцатилетний неоднократно судимый молодой человек. Угнанный автомобиль был обнаружен стражами порядка брошенным на 445-м километре автодороги Москва-Балтия без технических повреждений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание

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