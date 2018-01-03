Сотрудниками полиции задержан местный житель, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным в полицию поступило сообщение о том, что от жилого дома жителя деревни Боталово угнан автомобиль ВАЗ 21043.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Угонщиком оказался двадцатилетний неоднократно судимый молодой человек. Угнанный автомобиль был обнаружен стражами порядка брошенным на 445-м километре автодороги Москва-Балтия без технических повреждений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание