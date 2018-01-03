Самоотверженный труд тренеров и спортсменов отметил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, подводя итоги 2017 года.

«Говоря об итогах прошлого года, я в первую очередь считаю необходимым сказать огромное спасибо тренерам, работникам дополнительного образования, учителям физической культуры и самим спортсменам, благодаря высокой самоотдаче которых в прошлом году псковичи поднимались на пьедесталы всероссийских и международных соревнований, прославляя и наш регион, и всю страну», — сказал руководитель Госкомитета, отметив особо победу велосипедиста Ивана Макарова (тренер Александр Филиппов) на Сурдоолимпийских играх в Турции.

В прошлом году Псковская область также вошла в топ-10 регионов по итогам 8-й летней Спартакиады учащихся России 2017, где проявили свои лучшие качества молодежные сборные региона.

Кроме того, Иван Штылин констатировал продолжающийся рост интереса жителей региона к занятиям физической культурой и спортом, которому способствует в том числе развитие спортивной инфраструктуры. «В ушедшем году в восьми приграничных районах были построены многофункциональные спортивные площадки, отремонтированы спортивные залы в школах, благоустроены пришкольные стадионы. В 2018 мы планируем открыть спортивный комплекс в Великих Луках с бассейном и ледовым полем. В планах также - завершение строительства великолукского велоцентра и начало реконструкции стадиона „Машиностроитель“ в Пскове», — рассказал председатель Госкомитета по физкультуре и спорту.