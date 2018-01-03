Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина
Интермедия «Будьте здоровы в Новом году!». 11.00, 15.00 Музей театра
Интермедия «Новогодние бусы Ньютона» 11.00, 15.00 Буфет театра
Спектакль «Мой папа – Дед Мороз» 11.30, 15.30 Большая сцена
Псковская областная филармония
Музыкальная сказка «Новый год в джунглях» 13.00
Псковский областной театр кукол
Новогодний хоровод для самых маленьких зрителей 10.00
Новогоднее представление «Госпожа Метелица» 12.00, 14.00, 16.00
Музей-заповедник «Изборск»
«Новогодняя мастерская. Теплые узоры» В музейной мастерской создадим маленький шедевр на тему «Зима в Изборске 13.00 Дом купца Шведова