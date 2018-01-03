Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Интермедия «Будьте здоровы в Новом году​!». 11.00, 15.00 Музей театра

Интермедия «Новогодние бусы Ньютона» 11.00, 15.00 Буфет театра

Спектакль «Мой папа – Дед Мороз» 11.30, 15.30 Большая сцена

Псковская областная филармония

​Музыкальная сказка «Новый год в джунглях» 13.00

Псковский областной театр кукол

​Новогодний хоровод для самых маленьких зрителей 10.00

​Новогоднее представление «Госпожа Метелица» 12.00, 14.00, 16.00

Музей-заповедник «Изборск»

«Новогодняя мастерская. Теплые узоры» В музейной мастерской создадим маленький шедевр на тему «Зима в Изборске 13.00 Дом купца Шведова