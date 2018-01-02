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Общество

Пьяных водителей задержали в Великих Луках и Новосокольническом районе

2 января 2018 года, 13:08

В ночь на 2 января на улице Октябрьская в Новосокольниках полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2105». Легковушкой управлял 22-летний безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Также в новогоднюю ночь экипажами ДПС ГИБДД в области выявлены водители, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В том числе, в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в городе Великие Луки и Новосокольническом районе установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

В городе Великие Луки на проспекте Гагарина дорожные полицейские остановили автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина.

А в Новосокольническом районе на 17-м км автодороги Великие Луки-Новосокольники полицейскими был остановлен автомобиль Opel Vectra, водитель которого тоже находился в состоянии опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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