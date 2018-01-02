Со 2 по 8 января движение городских автобусов будет осуществляться по расписанию субботнего дня, сообщается на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

По Псковскому району на ряде маршрутов закрыто движение. Так, до 9 января включительно закрыто движение на маршрутах №№ 218 «Псков -Карамышево», 245а «Псков-Лесные поляны» и 219 а «Псков Карамышево ч/з Крякушу».

До 11 января включительно закрыто движение по маршрутам: №№ 106а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи»; 200 «Псков–Соловьи- Лентьево».

Движение по маршруту № 122 «Псков-Шахницы» будет осуществляться без заезда в Тямшу до 10 января.