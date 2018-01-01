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Общество

В Пскове прошел конкурс на самое лучшее новогоднее убранство

1 января 2018 года, 11:46

В Пскове подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли, услуг и общественного питания.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, по итогам визуального осмотра витрин и прилегающих территорий торговых точек, кафе, ресторанов и отелей конкурсная комиссия выбрала около 40 объектов, наиболее полно отвечающих тематике новогоднего убранства.

Среди гостиниц, по мнению членов комиссии, бесспорным лидером является отель «Покровский», иллюминация которого радует горожан и гостей Пскова, что подтверждается большим количеством фото в социальных сетях и СМИ. Также традиционно создают атмосферу праздника ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» и гостиница «Ольгинская».

По оценке комиссии, в необычной стилистике украшены витрины магазинов «Королева Марго», «Yves Rocher», «WOOLHOUSE», «Арбат», торговая сеть «Дикси», ТРК «Акваполис», кафе и ресторанов «Розарио», «BURGER CITY», «KFC», «Шведская горка». Елками свои территории украсили гипермаркеты «Лента», «Тележка», «Вимос», предприятия «Псковрегионгаз» и «Псковмясопром», магазин «Европарк».

В Отделе потребительского рынка и услуг подчеркнули, что с каждым годом все больше предприятий и организаций стремятся создать своим посетителям, покупателям и персоналу новогоднее настроение. «В целом общие старания создают атмосферу праздника на всей территории города. Благодарим всех предпринимателей, владельцев и сотрудников нестационарных торговых точек и гипермаркетов, больших ресторанов и маленьких кафе, крупных отелей и небольших гостиниц за старания и оригинальность», - отметили организаторы конкурса. Победителям будут вручены Благодарственные письма администрации Пскова.

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