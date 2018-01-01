В ночь на 1 января в Псковской области прошли новогодние праздничные мероприятия. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, безопасность граждан, а также общественный порядок обеспечивается силами полиции и Росгвардии.

Около 400 сотрудников органов внутренних дел были задействованы в новогоднюю ночь при проведении праздничных массовых мероприятий. К обеспечению безопасного отдыха псковичей были привлечены члены добровольных народных дружин. В праздничных гуляниях приняли участие более 27000 жителей области.

По данным УМВД России по Псковской области, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.