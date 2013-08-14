МЕДИА

 С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком

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Рерих и другие
6 октября 15:18

Учения пожарных состоялись на Псковской нефтебазе 6 октября. Спасатели тренировались бороться с огнем и эвакуировать пострадавших.



Автор: Андрей Степанов
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
С огоньком
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