Тяжело в учении

Штабная тренировка ГО и ЧС «Пункт выдачи средств индивидуальной защиты» состоялась на базе псковского Горводоканала. Показательное занятие было приурочено к Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября.
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