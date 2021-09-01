Тяжело в учении

Рерих и другие

4 октября 12:14

Штабная тренировка ГО и ЧС «Пункт выдачи средств индивидуальной защиты» состоялась на базе псковского Горводоканала. Показательное занятие было приурочено к Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября.