МЕДИА

 Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении

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Погнали!

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Экскурсия в прокуратуру
4 октября 12:14

Штабная тренировка ГО и ЧС «Пункт выдачи средств индивидуальной защиты» состоялась на базе псковского Горводоканала. Показательное занятие было приурочено к Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября



Автор: Андрей Степанов
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
Тяжело в учении
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