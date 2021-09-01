Рерих и другие

2 октября 17:30

В Псковской области 1-2 октября проходит финал Кубка России по ралли. Гонка получила название «Пушкинские Горы — 2021» и проходит по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов