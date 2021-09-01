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Все бегут
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Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Военно-музыкальные силы
25 сентября 16:33

25 сентября в Псковской области состоялся «Кросс нации», приуроченный ко Всероссийскому дню бега. В Пскове спортсмены стартовали от Власьевской башни и пробежали по набережной реки Великой.



Автор: Андрей Степанов
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
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Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
Все бегут
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