МЕДИА

 Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы

37 фото

Приказ на «Запад»

117 фото

Путин и Невский

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Кремлевские сезоны

57 фото

И вновь продолжается бой?..
12 сентября 23:05

Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ состоялся в Псковском кремле 12 сентября в рамках масштабного музыкального проекта «Славься, Русь!», посвящённого 800-летию Александра Невского.



Автор: Андрей Степанов
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
Военно-музыкальные силы
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