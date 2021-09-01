Приказ на «Запад»

И вновь продолжается бой?..

Путин и Невский

12 сентября 17:40

На полигоне «Струги Красные» 12 сентября проходили российско-белорусские военные учения «Запад-2021». По легенде учений десантники недопустили выход из района блокирования незаконных вооружённых бандформирований.

Авторы: