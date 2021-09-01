МЕДИА

 Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»

117 фото

Путин и Невский

73 фото

Кремлевские сезоны

57 фото

И вновь продолжается бой?..

22 фото

Земля памяти
12 сентября 17:40

На полигоне «Струги Красные» 12 сентября проходили российско-белорусские военные учения «Запад-2021». По легенде учений десантники недопустили выход из района блокирования незаконных вооружённых бандформирований. 



Авторы:
Алексей Иванов
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
Приказ на «Запад»
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