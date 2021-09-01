МЕДИА

 Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды

43 фото

«Блаженная Ксения» в Псковском кремле

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Поехали!
3 сентября 21:32

Концерт известного пианиста Дениса Мацуева состоялся в Зелёном театре Пскова. Он знаменует возвращение фестиваля «Крещендо», который снова будет проходить в Пскове ежегодно.



Автор: Андрей Степанов
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
Возвращение легенды
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