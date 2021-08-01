Достоевский & коронавирус

2 сентября 20:07

Выставка главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника России Александра Стройло «Достоевский и коронавирус» открылась в театральной галерее «Цех» в день открытия XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, 2 сентября.