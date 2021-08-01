МЕДИА

 Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1

46 фото

Поехали!

34 фото

Лев против Орла

60 фото

Семейная встреча

24 фото

Главный праздник
1 сентября 20:43

1 сентября два десятка представителей спортивных организаций, школ и секций приняли участие в общественной приемке псковского стадиона «Машиностроитель», первая очередь реконструкции которого завершена.



Автор: Андрей Степанов
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
Готовность № 1
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