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Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
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1 сентября 13:20

ПсковГУ начал новый учебный год с торжественной линейки в университетском сквере. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел, как студенты вуза отметили День знаний.



Автор: Андрей Степанов
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
Поехали!
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Поехали!
Поехали!
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