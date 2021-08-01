МЕДИА

 Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча

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28 августа 19:37

14-й Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» открылся сегодня, 28 августа, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.



Автор: Андрей Степанов
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
Семейная встреча
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