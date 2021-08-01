Семейная встреча

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28 августа 19:37

14-й Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» открылся сегодня, 28 августа, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.