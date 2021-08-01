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26 августа 07:55

На территории авиацентра «Середка» в Псковском районе проходят Чемпионат и Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел соревнования.



Автор: Андрей Степанов
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