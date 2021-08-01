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Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
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25 августа 20:05

У гдовской деревни Самолва на берегу Чудского озера полным ходом идет сборка двадцатиметрового монумента «Александр Невский с дружиной». Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел этот процесс.



Автор: Андрей Степанов
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Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
Команда «Стройся!»
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