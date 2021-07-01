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29 фото

Глубоко копают

59 фото

Рабочий визит Андрея Турчака в Псковскую область

19 фото

Элемент велосети

38 фото

Звонят колокола
5 августа 16:35

В Пскове продолжается активное жилищное строительство. На окраинах города растут новые многоквартирные дома. Фотокорреспондент «Псковской правды» обошел несколько строе и запечатлел идущие там работы. 



Автор: Андрей Степанов
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