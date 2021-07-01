МЕДИА

 Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают

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3 августа 17:33

В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове идет перенос теплотрассы и водопровода. Движение по ней пока перекрыто. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел ход работ. 



Автор: Андрей Степанов
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
Глубоко копают
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