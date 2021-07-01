К столетию художника

23 июля 17:45

В палатах Постникова состоялось открытие выставки живописи А.С. Силина из фондов Псковского музея-заповедника. Жизнь и творчество Народного художника России Александра Силина связаны с Псковской землей поистине кровными узами. Впечатления о природе озерного края, полученные еще в детстве в гдовской деревне с поэтическим названием Чудская Рудница, где он родился, глубоко проникли в его сознание и определили всю дальнейшую судьбу. Центральное место в творчестве Силина занимает тема жизни рыбацкого края. На берегах Псковского озера, где прошли его юношеские годы, он впервые увидел природу глазами художника и создал свои многочисленные произведения.