Мастер-класс от режиссера Ивана Болотникова

22 июля 14:50

В творческом пространстве «Лофт» прошел мастер-класс режиссера и продюсера Ивана Болотникова, члена жюри кинофестиваля «Западные ворота» в номинации «Короткометражное кино».

Режиссёр рассказал о своих проектах и съёмках фильма «Не хороните меня без Ивана» и «Пальмира».

Говоря о современных тенденциях кинометагорафа режиссер отметил, что кино сейчас меняется и часто не в лучшую сторону. «По моему мнению, оно стало унитарным. Делается всего очень много, но уму и сердцу оно мало что даёт», – отметил Иван Болотников.