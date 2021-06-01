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 По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху

24 фото

Медзавтра

29 фото

Парк летнего периода

25 фото

Группа риска

23 фото

Мороз и солнце
2 июля 18:03

Псковские гребцы, несмотря на зной, продолжают тренировки. На Великой у гребной базы тренируются как опытные спортсмены, так и только делающие свои первые шаги на воде.



Автор: Андрей Степанов
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
По воде аки посуху
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