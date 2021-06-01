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Наш Невский
23 июня 11:42

23 июня у студентов медицинского факультета ПсковГУ состоялась защита итоговых квалификационных работ. Будущие медики представили комиссии во главе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко свои проекты.



Автор: Андрей Степанов
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Медзавтра
Медзавтра
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