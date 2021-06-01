23 июня у студентов медицинского факультета ПсковГУ состоялась защита итоговых квалификационных работ. Будущие медики представили комиссии во главе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко свои проекты.
«Псковская правда. Электронная версия газеты». Учредитель: Государственное предприятие Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области».
Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-55089 от 14 августа 2013 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Для детей старше 12 лет.
© Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГППО «Медиа-холдинг Псковской области» и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.fedorova@mh-pskov.ru. (8112) 57-33-50.